Het is momenteel erg druk in treinen van de NS, doordat er vanwege het winterweer minder treinen rijden. Reizigersorganisatie Rover wil dat de NS langere treinen inzet. Ook wil de organisatie meer duidelijkheid over de in haar ogen trage heropstart van de dienstregeling.

Vanwege het winterse weer kan de NS minder treinen inzetten en rijden er momenteel vooral sprinters. "Sommige treinstellen kunnen we niet gebruiken, omdat er wisselstoringen zijn bij de opstelplaatsen en niet alle onderhoudsbedrijven zijn goed bereikbaar door het weer." De NS benadrukt elke inzetbare trein te gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat reizigers niet in de nog beschikbare treinen op elkaar gepakt staan, wil Rover dat de NS de treinen zo lang mogelijk maakt. Als reizigers stranden of door de drukte niet op tijd op hun werk kunnen komen, wil Rover dat de NS eventuele taxikosten vergoedt.

Daarnaast wil de organisatie meer duidelijkheid over de volgens haar trage opstart van de dienstregeling. Zo rijden er al treinen van Arriva op spoorwegen waar momenteel geen NS-treinen rijden.

'Mensen kunnen hun plannen nu wellicht nog aanpassen'

De organisatie stelt dat het te lang duurt voordat bekend is wanneer de treinen weer volgens de dienstregeling gaan rijden.

"NS en ProRail zullen ongetwijfeld kunnen inschatten of het een kwestie van uren of dagen is voordat er weer een betrouwbare dienstregeling kan worden geboden. Het is belangrijk mensen dit zo snel mogelijk te laten weten nu zij hun plannen wellicht nog kunnen aanpassen", aldus Freek Bos, directeur van Rover.

NS vraagt reizigers opnieuw alleen noodzakelijke reizen te maken

Vanwege de drukte roept de NS reizigers opnieuw op alleen de trein te pakken voor noodzakelijke reizen. Dat dringende verzoek werd vanwege de coronamaatregelen al eerder gedaan.

"Wij roepen iedereen op die niet per se met de trein moet dat ook niet te doen. Dan kunnen we het reizen met de trein mogelijk maken voor mensen die dat wel echt moeten", aldus de woordvoerder. "In het ov is 1,5 meter afstand houden niet verplicht, omdat dit soms niet mogelijk is."