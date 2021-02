De spoedeisendehulpafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen signaleren nog geen grote toename van het aantal botbreuken als gevolg van de landelijke schaatskoorts. Volgens een woordvoerder lijken schaatsers voorzichtig te zijn. Er wordt wel rekening gehouden met een hausse aan botbreuken en polsfracturen komend weekend.

Dat meldt aankomend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) aan NU.nl.

"Het is eigenlijk op dit moment nog veel rustiger dan we normaal gesproken tijdens een ijsperiode zien", legt hij uit. "We hebben het gevoel dat mensen zich toch minder snel buiten de deur begeven dan normaal. En wellicht zijn ze als ze wel gaan schaatsen voorzichtiger dan normaal."

Premier Mark Rutte riep schaatsers vorige week op uit te kijken op het ijs. Schaatsverwondingen zouden nog meer druk op de zorg kunnen leggen, die al maanden overbelast is door de coronacrisis.

Topdrukte op SEH bij plotselinge gladheid op de weg

De tachtig Nederlandse spoedeisendehulpafdelingen (SEH's) signaleerden vorige week maandag, toen het plotseling heel glad was op de weg, wel een extreme drukte. Die dag behandelden de artsen op de SEH tot wel twee keer meer patiënten dan normaal het geval was. Deze patiënten waren vrijwel allemaal het slachtoffer van de gladheid, en hadden kwetsuren als kneuzingen of breuken.

De SEH-afdelingen zijn wel alert op het komend weekend. De verwachting is dat dan veel mensen zich toch naar het ijs begeven. Omdat de temperaturen na zondag vermoedelijk weer gaan stijgen, is er maar een paar dagen de kans om te schaatsen op natuurijs. "Alle afdelingen hebben extra personeel op stand-by staan, voor het geval het opeens heel druk gaat worden", meldt Baden.

Nederland kende in 2012 voor de laatste keer een langere periode dat er op natuurijs kon worden geschaatst. In die twaalf dagen in februari moesten er uiteindelijk dertienduizend gewonde schaatsers worden behandeld. De meeste verwondingen waren polsfracturen (bijna de helft van alle patiënten).