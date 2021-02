Het KNMI heeft voor woensdagochtend code geel afgegeven voor het hele land vanwege kans op gladheid. Door sneeuw(resten) en mogelijk ook bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten kan het opnieuw glad zijn op de wegen. De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt mensen daarnaast om woensdag niet te snel te gaan schaatsen op open water.

Volgens het metereologische instituut kan de gevoelstemperatuur in het (zuid)oosten in de nacht en ochtend plaatselijk uitkomen tussen de -15 en -20 graden. In de middag gaan de temperaturen volgens Weerplaza stijgen en kan het -1 worden op de Wadden tot -4 graden in Limburg.

Op veel plekken in het land gaan mensen het ijs op om te schaatsen, maar de reddingsbrigade waarschuwt om dit niet te snel te gaan doen op bevroren open water. Dat is omdat er op veel locaties geen deskundige controle plaatsvindt op de kwaliteit van het ijs en het ontbreken van waarschuwingen voor zwakke plekken en wakken. Hierdoor neemt het risico toe om in het ijskoude water te belanden, aldus de Reddingsbrigade Nederland.

De organisatie raadt schaatsers aan om eerst het ijs te proberen op een lokale natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of een ondiepe sloot en het thuisfront te informeren over waar er geschaatst gaat worden.

Ook de Unie van Waterschappen (UvW) adviseert om in de uiterwaarden niet het ijs op te gaan. Doordat de waterstanden in het rivierengebied dalen is het schaatsen daar nog te gevaarlijk. Het waterpeil in de uiterwaarden beweegt mee met dat van de rivieren, maar als daar ijs op komt te liggen kan het aan de zijkanten gaan afbreken. De waterschappen raden schaatsers aan om vooraf te informeren of schaatsen wel verantwoord is.

84 Burgers' Zoo haalt pinguïns naar binnen vanwege de kou

NS rijdt nog altijd met een aangepast schema

Net als de afgelopen dagen rijden NS en ProRail woensdag met een aangepaste dienstregeling. Er wordt vooral gereden met sprinters en op enkele trajecten worden ook intercity's ingezet, maar op welke trajecten kan de NS vanwege de onzekerheden met het weer nog niet zeggen.

De spoorbeheerder heeft last van ijsafzetting aan bovenleidingen door vrieskou en vocht. Ook zijn zogenoemde opstelterreinen en onderhoudsbedrijven moeilijker bereikbaar door wisselstoringen.

Regionale vervoerders zoals Arriva, Connexxion en Keolis rijden op veel lijnen weer volgens de normale dienstregeling. Wel zijn sommige trajecten aangepast, doordat bepaalde wegen nog te gevaarlijk zijn om te rijden.