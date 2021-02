Het is waarschijnlijk dat tegen het weekend geschaatst kan worden op natuurijs in de meeste begrensde gebieden, zoals velden, lokale ijsbanen of uiterwaarden. Maar de KNSB raadt aan realistisch te blijven: schaatsen op buitenwater, zoals meren of vaarten, is niet verantwoord. En dat is het zeker niet als de temperaturen volgende week weer gaan stijgen.

"We komen een heel eind", stelt voorzitter Rieks Poelman van de afdeling natuurijs van schaatsbond KNSB. "Er komen nu twee nachten van 10 graden vorst, dat doet wonderen."

Maar tegelijkertijd pleit hij voor meer realiteitszin onder de Nederlandse schaatsfans. "Het collectieve enthousiasme is geweldig. Maar uiteindelijk blijven we overgeleverd aan de grillen van de natuur. Nieuwe sneeuwval of een dag met hogere temperaturen betekent dat het ijs minder snel de kwaliteit heeft die wel noodzakelijk is."

De voorman van de KNSB staat in nauw contact met de beheerders van de vele natuurijsbanen en ijsclubs in Nederland. "We doen allemaal ons best om er iets van te maken dit weekend. Maar wacht alsjeblieft op het oordeel van de ijsmeesters van de ijsverenigingen. Zodra het kan en veilig is, zullen zij direct groen licht geven."

'Denken aan schaatsen op buitenwater is niet realistisch'

Het is op dit moment geen realistisch scenario dat schaatsen op buitenwater, zoals meren, vaarten en plassen, deze week op een verantwoorde manier mogelijk is. "Veel zelfbenoemde experts in de media roepen dat je al kunt schaatsen als er 2 centimeter ijs is. Zo werkt het niet. Hoe ijs eruitziet, zegt niets over de kwaliteit of de dikte."

Bovendien moet schaatsen op buitenwater worden gefaciliteerd door de gemeente of provincie, die dit momenteel niet doen vanwege de coronarestricties.

Meteoroloog Diana Woei van Weerplaza vermoedt dat er de komende dagen al op wat kleine, ondiepe slootjes geschaatst kan worden. "We zien echter dat er vannacht op veel plekken weer sneeuw is gevallen", legt ze uit. "Dat komt de kwaliteit en de dikte van het ijs niet ten goede. Het bovenste laagje blijft dan langer bros. Als je met meerdere mensen op het ijs wil staan, moet het echt een dikte van tegen de 10 centimeter hebben."

Kans is groot dat het na het weekend weer flink warmer wordt

Woei beaamt de voorspelling van de KSNB dat er eind deze week op afgesloten velden en uiterwaarden kan worden geschaatst. "Tot in het weekend blijven de temperaturen ook overdag vermoedelijk rond of onder het vriespunt. Dat is zeer gunstig voor het ijs, dan kan het gestaag blijven groeien." Ook zij waarschuwt echter dat het ijs op meren en vaarten vermoedelijk niet dik genoeg is.

Bovendien lijkt het steeds waarschijnlijker dat de temperaturen na het komend weekend weer flink omhooggaan. "De signalen wijzen er momenteel op dat we zondag al niet eens meer van een ijsdag spreken. Als deze trend doorzet, is het niet realistisch om over lange tochten op buitenwater na te gaan denken."

Weerplaza verzorgt op de eigen website elke dag een speciaal Schaatsjournaal waarin wordt weergegeven hoe het ijs in Nederland eruitziet.