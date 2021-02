Bestuurders moeten ook dinsdag nog rekening houden met overlast door het winterse weer van de afgelopen dagen. Door de aanhoudende vrieskou zijn de rijomstandigheden volgens Rijkswaterstaat nog steeds gevaarlijk door sneeuw- en ijsresten op de snelwegen.

In het kort Voor vandaag worden opnieuw koude temperaturen voorspeld van -7 tot -12 graden en gevoelstemperaturen tot zelfs -20 graden

KNMI waarschuwt dat het opnieuw verraderlijk glad kan zijn

Rijkswaterstaat adviseert rijstijl aan te passen naar weersomstandigheden

NS en ProRail adviseren mensen - waar mogelijk - om hun reis uit te stellen

Vanuit het zuiden en oosten kan het dinsdag in de vroege ochtend verraderlijk glad worden door de bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten. Die gladheid is volgens Rijkswaterstaat vaak verraderlijk omdat een ijslaag op de weg slecht zichtbaar is.

Rijkswaterstaat benadrukt bestuurders om de actuele weer- en verkeersinformatie te volgen en de rijstijl aan te passen naar de omstandigheden. Matig de snelheid, houd voldoende afstand tot andere weggebruikers, rem rustig en wissel niet onnodig van rijstrook.

Rijkswaterstaat is ook in de nacht van maandag op dinsdag bezig met het ijs- en sneeuwvrij maken van de wegen.

Opnieuw alleen sprinters

Ook spoorgebruikers moeten dinsdag nog rekening houden met een langere reistijd en minder treinen. Nachttreinen reden afgelopen nacht niet en vanwege de strenge vorst heeft de NS opnieuw besloten om in het hele land alleen sprinters in te zetten. De vocht en de vrieskou kunnen volgens de Nederlandse Spoorwegen voor ijsafzetting aan de bovenleidingen zorgen.

Bovendien heeft de NS het nog druk met de storingen door de hevige sneeuwval van de laatste dagen. Omdat sprinters ook op de tussenstations stoppen hoopt de NS het oponthoud zoveel mogelijk te verminderen. De treinen worden wel - waar mogelijk - verlengd. ProRail en de NS raden mensen aan om voor vertrek goed de reis te plannen.

Naast het spoor- en de wegen is er ook op andere plekken nog overlast vanwege het winterse weer. In de provincie Groningen geldt vanaf 15.30 uur een vaarverbod voor alle vaarwegen, met uitzondering van de beroepsvaarwegen. Dit verbod geldt zolang er ijs ligt.

73 Dronebeelden tonen pittoreske Elfstedenstad Sloten in de sneeuw

Vuilnis ophalen kan langer duren

Verschillende gemeentes waarschuwen dat het ophalen van vuilnis langer kan duren, omdat vuilniswagens sommige straten niet in kunnen door sneeuw en gladheid. Hierdoor loopt de afvalinzameling niet volgens schema, zegt de koepel van reinigingsdiensten (NVRD). Sommige diensten ondersteunen bovendien bij de gladheidsbestrijding. De NVRD raadt aan om de gemeenteberichten in de gaten te houden.

De leerlingen van basisschool de Woelwaters in Ulft en van op Koers in Varsseveld moeten ook dinsdag nog thuisblijven. Net als maandag vinden beide scholen het onverantwoord om open te gaan door de grote hoeveelheid sneeuw die op het dak ligt, aldus De Gelderlander. Pogingen om sneeuw van het dak te verwijderen mislukten.