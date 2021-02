In veel gemeenten worden afvalinzamelingsdiensten gehinderd door het winterweer. Op een flink aantal plekken wordt het vuilnis pas dagen later opgehaald, zo blijkt maandag uit een rondgang van NU.nl. Dat is het geval in onder meer Arnhem, Groningen en Rotterdam.

Afvalbeheerder SUEZ liet bijvoorbeeld zondag al weten dat de inzameling vertraging kon oplopen. Dat geldt voor onder meer de gemeente Arnhem, waar het bedrijf actief is.

Daar wordt het afval maandag niet opgehaald, bevestigt een woordvoerder. Ook de ondergrondse afvalcontainers worden niet geleegd. Hoeveel vertraging de dienst in Arnhem oploopt, kan de woordvoerder niet zeggen. Daarover overlegt de gemeente nog met SUEZ.

In de gemeenten Gennep en Horst aan de Maas heeft het bedrijf in overleg besloten de inzameling tot zaterdag uit te stellen. Volgens SUEZ loopt de inzameling vooral in heuvelachtige gebieden en op plekken met smalle straten vertraging op.

Daarvoor waarschuwde eveneens de gemeente Utrecht. Vanwege de gladheid kunnen vuilniswagens de binnenstraten niet in, waardoor er deze week geen gft-afval opgehaald wordt. Restafval wordt wel opgehaald, maar de gemeente vraagt inwoners de containers en vuilniszakken op de hoeken van de straat te zetten.

Ook in Groningen, Roosendaal en Rotterdam loopt de afvalinzameling vertraging op. In Roosendaal wordt dinsdag een nieuwe poging gedaan, de gemeente Groningen rept alleen over een latere ophaal dan gebruikelijk. In Rotterdam is de vertraging per stadsdeel verschillend, zegt een woordvoerder. Er wordt op lokaal niveau met de bewoners gecommuniceerd over de inzameling van het afval.