De treinen van NS gaan zondag de rest van de dag niet meer rijden. NS en ProRail hebben daartoe besloten vanwege het aanhoudende winterweer.

"Op dit moment zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden", laat de NS weten.

Later op de dag volgt meer informatie over het treinverkeer op maandag. "Wij adviseren reizigers de reisplanner en de nieuwsberichten goed in de gaten te houden", aldus de NS.

Het winterse weer, dat gepaard gaat met veel sneeuw, ijzel en wind, zorgt zondag voor veel problemen op het spoor. Zo bevriezen op veel plaatsen wissels, doordat er sneeuw tussenkomt.

Ook spoorwegbedrijven Arriva en Connexxion laten hun treinen voorlopig niet rijden. Vervoerder Keolis is bezig met het opstarten van de treindienst tussen Zwolle en Kampen.

Ook hinder voor busverkeer

Niet alleen het treinverkeer, ook het busverkeer raakte zondag ontregeld door het winterweer. Vervoerder Arriva heeft de bussen stilgezet in onder meer Groningen en Friesland, het oosten en het westen van het land.

In Oost- en West-Brabant rijden zondag ook geen bussen. De stads- en streeklijnen rijden niet in Limburg, met de stadsdienst in Maastricht als uitzondering.