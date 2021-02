Het winterweer in Nederland zorgt zondag voor een hoop sneeuwpret, maar ook voor veel overlast op de weg. Dit was de stand van zaken rond 14.00 uur.

Vanwege de sneeuwval, wind en snijdende kou geldt het weeralarm code rood tot zeker middernacht. Dat betekent: blijf thuis als je niet de weg op hoeft. Het blijft voorlopig nog wel sneeuwen en in het midden en zuiden van het land wordt de sneeuwval zelfs nog intensiever.

Na middernacht geldt (vooralsnog) code geel: een waarschuwing dat je onderweg mogelijk alsnog op problemen als gladheid en slecht zicht stuit.

Meeste sneeuw viel tot nu toe in het oosten

Met name het oosten van Nederland kampt met flinke sneeuwlagen. Door de harde wind zijn sneeuwduinen ontstaan van bijna een meter hoog.

Vanuit de Achterhoek en de omgeving van Arnhem en Nijmegen komen meldingen van een sneeuwdek van ruim 20 centimeter, aldus Weer.nl. Onder meer in het Overijsselse Haarle kwam een aantal auto's vast te zitten in de sneeuw.

Geen enkele NS-trein rijdt, ook hinder voor busverkeer

Alle NS-treinen staan zondag stil door het barre winterweer. Vanwege het aanhoudende winterweer is het treinverkeer van NS de rest van de dag stilgelegd. De vervoerder hoopt later op de dag met informatie te komen over het treinverkeer van maandag.

Ook de treinen van Arriva en Connexxion (de Valleilijn) rijden voorlopig niet. Vervoerder Keolis had beter nieuws: de treindienst tussen Zwolle en Kampen is weer opgestart.

De busdiensten ondervinden ook hinder door het weer. Arriva stuurt de bussen zondag in onder meer Groningen en Friesland, het oosten en het westen (Gouda/Lisse/Alphen aan den Rijn/Leiden) niet meer de weg op.

Deze zondag rijden er ook geen bussen meer in Oost- en West-Brabant. In Limburg rijden de stads- en streeklijnen niet, behalve de stadsdienst in Maastricht.

Wegenwacht schoot al paar honderd keer te hulp

De Wegenwacht is sinds middernacht al enkele honderden keren te hulp geschoten. Het gaat volgens een woordvoerder van de ANWB vooral om kapotte accu's, maar ook vastgevroren inklapbare spiegels (die ingeklapt zijn, maar niet meer uitklappen).

De verkeersdienst verwacht dat het zondagmiddag nog drukker wordt, maar houdt voor maandag helemaal rekening met een topdrukte.

"Dan zullen er veel mensen zijn die naar hun werk moeten en toch de weg opgaan." De ANWB heeft voor maandag een kwart meer wegenwachten dan normaal ingezet.

Gevoelstemperaturen tot bijna -15 in het noorden

In het hele land zijn de temperaturen onder het nulpunt. Door de combinatie met de koude wind voelt het nog een stuk kouder aan dan het daadwerkelijk is.

Deze gevoelstemperatuur varieert van bijna -7 graden in het zuiden van het land tot wel bijna -15 graden in Drenthe, meldt Weerplaza.

