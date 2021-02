Vanwege het winterse weer ondervinden NS en ProRail nog altijd veel problemen met het spoor. Het is nog niet bekend wanneer het treinverkeer weer kan worden opgestart, laat de NS weten.

"Het is helaas niet mogelijk om op dit moment aan te geven wanneer het treinverkeer kan worden opgestart. De aanhoudende sneeuw en wind blijven hinder veroorzaken", aldus de NS. Het spoorwegbedrijf hoopt zondagmiddag met meer informatie te komen.

Samen met spoorwegbeheerder werkt de NS zondag hard aan het opstarten van het treinverkeer. "Dit gebeurt stap voor stap op de plekken waar dit mogelijk is en nog niet in het hele land. De veiligheid van onze reizigers en collega's staat hierbij voorop."

Het winterse weer met sneeuw, ijzel en wind waar Nederland zondag mee te kampen heeft, veroorzaakt veel storingen aan het spoor. ProRail liet eerder al weten dat deze winterse omstandigheden het spoor kwetsbaar maken.

Ook problemen bij busvervoerders en op luchthavens

Ook busvervoerders kampten zondagochtend met problemen. In onder meer Limburg, Brabant en delen van Zuid-Holland reden de bussen zondagochtend niet uit. In Rotterdam en Amsterdam rijden minder metro's en in de Zaanstreek ligt busverkeer stil.

Op Eindhoven Airport ligt het vliegverkeer tot in ieder geval maandagochtend 7.00 uur plat. Tientallen vluchten op Schiphol hebben vertraging opgelopen en zijn geannuleerd. Het sluiten van de luchthaven is vooralsnog niet aan de orde, liet een woordvoerder van Schiphol weten.