De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen. Daar ligt zondagochtend al zo'n 10 tot 20 centimeter sneeuw, wat in de loop van de dag kan oplopen tot 25 centimeter. Vrijwel overal in het land sneeuwt het inmiddels. Het treinverkeer ligt vrijwel volledig plat en ook ander openbaar vervoer heeft het lastig.

Lees de laatste ontwikkelingen over het winterweer (en de gevolgen daarvan) in ons liveblog.

Het sneeuwgebied heeft zich sinds zaterdagavond uitgestrekt tot alle provincies. Alleen in het uiterste noorden langs de kust en op de Waddeneilanden is het nog droog.

Gemiddeld gaat het in het hele land om een sneeuwdek tussen de 5 en 10 centimeter. Overigens is de hoeveelheid sneeuw door de wind moeilijk te meten. Zo kan er op de ene plek bijna niets liggen, terwijl er iets verderop sprake is van een meter opgewaaide sneeuw.

De harde wind in combinatie met sneeuw zorgt voor sneeuwjacht. Hierdoor ontstaan sneeuwduinen, die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Door de wind voelt het ook extra koud aan.

Treindienstregeling niet opgestart

Tot zeker 12.00 uur rijden er zondag bijna geen treinen. Vanwege de vele storingen die zijn veroorzaakt door het winterse weer is de dienstregeling zondag nog helemaal niet opgestart. Alleen in de provincies Groningen en Friesland start Arriva de treindienst weer op, meldde ProRail even na 10.00 uur.

ProRail legt uit dat de meeste wisselstoringen ontstaan doordat er sneeuw tussen de beweegbare delen ligt. "Hierdoor kan het wissel niet meer voldoende bewegen." Dit kan worden opgelost door de sneeuw weg te halen, maar door de harde wind kan er wel snel sneeuw op het wissel belanden.

Ook veel bussen rijden zondagochtend vooralsnog niet uit, melden vervoersbedrijven. Zo blijven in Limburg en Brabant en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. In Rotterdam en in Amsterdam rijden er minder metro's en busverkeer in de Zaanstreek ligt stil. Ook Keolis laat zijn bussen staan in de regio's Utrecht, Twente en IJssel-Vecht.

150 Sneeuwballen, pekeltrams en ongelukken: Nederland in de sneeuw

(Sneeuw)storm Darcy

Nederland heeft sinds zaterdagavond te maken met (sneeuw)storm Darcy. Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, werd zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval. Daarmee is officieel sprake van een sneeuwstorm.

Op en langs het IJsselmeer waait het zondagmorgen nog steeds stormachtig. Bij windkracht 6 en 7 is er sprake van sneeuwjacht. Door de wind zijn sneeuwduinen van plaatselijk ruim een meter hoog ontstaan.

Vanaf maandag een koudegolf

Zondag sneeuwt het de hele dag, maar tegen de avond valt er langzaam steeds minder. In de nacht naar maandag neemt ook de wind in kracht af. De temperatuur ligt rond de -5 graden, maar door de snijdende oostenwind voelt het zondag als -15.

Vanaf maandag blijft het kwik onder nul steken en krijgen we te maken met een koudegolf. Zeker tot volgend weekeinde blijft het vriezen, zowel overdag als 's nachts. In de nachten kan de temperatuur regionaal dalen tot onder de -15 graden.