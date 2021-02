Tussen Enkhuizen en Lelystad is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval. Daarmee is officieel sprake van een sneeuwstorm, meldt Weerplaza. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2010.

Voor een officiële sneeuwstorm moet op een KNMI-station een uurvak lang een gemiddelde wind van tenminste 8 beaufort staan. Deze stormachtige wind moet samengaan met sneeuwval of driftsneeuw. Dat is nu dus het geval bij het IJsselmeer.

Ook op andere plekken van het land waait een vrij krachtig tot harde wind. "Met windkracht 6 of 7 is daarmee is geen sprake van een sneeuwjacht", meldt Weerplaza. "De wind neemt in de nacht van zondag op maandag geleidelijk af."

Zondag blijft het sneeuwen. Dit gaat gepaard met een stevige wind, waardoor Nederland zondagochtend te maken heeft met gevoelstemperaturen van -15 graden.

Het komt door de opwarming van de aarde niet vaak voor dat Nederland te maken krijgt met een sneeuwstorm. De voorlaatste keer was in januari 2010. Er was toen al 25 jaar geen sneeuwstorm gemeten. Op 14 februari 1979 werd een de hevigste sneeuwstormen ooit gemeten. Er ontstonden toen sneeuwduinen tot wel 6 meter hoog, aldus Weerplaza.