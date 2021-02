Het sneeuw in het hele land en ook de vorst is ingetreden. Sinds middernacht geldt voor het hele land code rood en ook volgende week blijft het koud. Maar hoe uitzonderlijk is dit weer nou echt? "Historisch is een groot woord, maar het komt niet heel vaak voor", aldus weerbureau Weerplaza.

Dat er een dik pak sneeuw op veel plaatsen in het land valt, is op zich niet bijzonder, laat Wouter van Bernebeek van Weerplaza weten. Maar omdat het normaliter na de winterse neerslag vrij snel gaat dooien, smelt het sneeuwdek binnen korte tijd weer weg. "Dat is nu niet het geval: er valt een pak sneeuw op veel plaatsen en tegelijkertijd zet ook de vorst in."

"En dat is wel opvallend", zegt Van Bernebeek. "Vooral in deze tijd, waarin we de afgelopen jaren relatief zachte winters zagen." Een dergelijke 'ouderwetse kou-inval' heeft voor het laatst vorige eeuw plaatsgevonden. "Dan moet je echt terug naar de jaren zeventig of tachtig."

Door de lage temperaturen kan de sneeuw langere tijd blijven liggen. Het weerinstituut voorspelt dat het tot volgend weekend koud of zelfs zeer koud blijft.

Koudegolf mogelijk, kwam voor het laatst voor in 2012

Het is nog niet te zeggen of er volgende week sprake zal zijn van een koudegolf, maar het behoort volgens Van Bernebeek "tot de mogelijkheden".

Er wordt gesproken over een koudegolf als er vijf zogenoemde 'ijsdagen' achter elkaar worden gemeld: dagen waarop de temperatuur het hele etmaal onder het nulpunt blijft. Drie daarvan moeten een temperatuur hebben van -10 graden of lager.

Zo'n koudegolf is deze eeuw eenmaal eerder voorgekomen: exact negen jaar geleden, in februari 2012. "Toen begon de koudegolf ook met sneeuwval, maar dat gebeurde wel op veel kleinere schaal", aldus Van Bernebeek. Op die sneeuwval volgde de koudste nacht die deze eeuw in Nederland is gemeten: er werden temperaturen van liefst -22 graden gemeten.

"Soortgelijke nachten zou je toch, op voorwaarde dat het helder wordt, niet helemaal kunnen uitsluiten."