Vanaf middernacht code oranje tot maandag 12.00 uur 

De zijgevel van het huis van darter Raymond van Barneveld in de Haagse wijk Ypenburg is zondagavond ingestort, meldt het AD na bevestiging van zijn manager Ben de Kok via Twitter. Eerder schreef de manager dat het hele dak van de woning was gevallen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Van Barneveld is op dit moment in Duitsland voor een dartstoernooi. Zijn vriendin was wel thuis op het moment dat de gevel instortte, maar niemand raakte gewond.