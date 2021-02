Sneeuw in groot deel van het land, waarschuwing voor gladheid

Vannacht kan ijzel, in combinatie met de avondklok, problemen op de weg veroorzaken. Het is voor strooidiensten lastig om ijzel te behandelen, en nu er door de avondklok weinig verkeer op de weg is, wordt ook het strooizout niet goed ingereden.In de loop van de nacht gaat de regen, die nu vooral nog in het zuiden van het land valt, over in sneeuw. In het hele land gaat het naar verwachting sneeuwen: vanaf middernacht geldt er daarom voor het hele land. Vooralsnog lijkt het in het noorden van het land nog niet hevig te gaan sneeuwen, wel staat daar een stevige wind.