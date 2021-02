Treinverkeer langzaam op gang, sneeuwduinen op A7

Het treinverkeer rijdt mondjesmaat. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op een aantal trajecten weer sprinters gaan rijden. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt.



De NS laat sprinters rijden op een aantal trajecten, maar noemt geen voorbeelden. Op veel plekken zijn nog wisselstoringen door de vorst. Arriva meldt dat de treindiensten erg beperkt worden opgestart. Tot 8.00 uur rijden er sowieso geen Arriva-bussen. Of die daarna wel gaan rijden, is nog niet bekend.



In Friesland en Groningen gaan alleen de treinen van Groningen naar Leeuwarden en tussen Groningen en Weener en Veendam. Op de Vechtdallijnen in Overijssel rijden tweemaal per uur treinen. In de Achterhoek rijden de Arriva-treinen gewoon, behalve tussen Apeldoorn en Zutphen.



Door het hele land zijn op de snelwegen enkele ongelukken gebeurd. De A7 is gesloten tussen Middenmeer en Medemblik en Middenmeer en Den Helder in verband met sneeuwduinen. Op de A50 bij Ravenstein is de weg richting Oss en Arnhem dicht nadat vrachtwagens zijn geschaard.