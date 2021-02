NS verwacht maandag mondjesmaat treinen te kunnen laten rijden

Niet in het hele land is het wit: sneeuwval in zuiden Limburg minimaal

Waar een aantal plekken in het land bedekt zijn onder een laag sneeuw, zijn er ook nog locaties waar amper of zelfs geen sneeuw is gevallen. Volgens Weerplaza is de sneeuwval vooral minimaal geweest in het zuiden van Limburg. "In het noorden van Groningen lag weinig, maar daar begint nu wat meer te vallen", aldus Weerplaza.



Het is zeer uitzonderlijk dat het hele land onder een gesloten sneeuwdek ligt. "In 2010 lag er bijvoorbeeld vlak voor Kerst sneeuw in het hele land, behalve in Friesland. Bij de zware sneeuwval in 2017 waren er ook een paar plekjes waar minder dan 1 centimeter sneeuw lag, en dat was ook bij de sneeuwrijke situatie in maart 2005 het geval."



Het is in de sneeuwmetingen nog nooit voorgekomen dat op alle waarneemlocaties op dezelfde dag een gesloten sneeuwdek werd gemeld. "De kans is klein dat het morgen wel lukt", aldus Weerplaza.