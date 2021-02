Gemeenten treffen maatregelen om ijsvorming te bevorderen

Verschillende gemeenten en waterschappen zijn zaterdag druk in de weer om ijsgroei te bevorderen. In Amsterdam is zaterdag de zogenoemde 'ijsnota' ingegaan: er geldt een vaarverbod en meerdere sluizen worden gesloten. De maatregelen moeten de kans op goed schaatsijs op de grachten van de stad doen toenemen.



Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen in de komende vorstperiode te bevorderen. Gemalen worden waar het kan uitgezet en stuwen worden zodanig ingesteld, dat de stroming van het water minimaal is.



Met ingang van maandag wordt om dezelfde reden een vaarverbod van kracht voor alle vaarwegen in het zuidelijk deel van Utrecht en een deel van Zuid-Holland. Het verbod geldt onder meer voor de Grecht, de Wierickes, de Lange Linschoten, de Montfoortse Vaart, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Leidsche en (deels) Oude Rijn.



Het waterschap wil daarmee "de natuur een handje helpen". Maar: "We kunnen geen garantie geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen." Wel wordt op voorzichtigheid aangedrongen en wordt gevraagd niet te gaan schaatsen in de omgeving van gemalen en stuwen.