ANWB: Zorg voor voldoende zicht door autoruiten

De ANWB adviseert automobilisten niet de weg op te gaan. "We zien op de weg dat het spekglad is, en dat mensen op verschillende plaatsen bijvoorbeeld de hellingen van op- en afritten niet op kunnen", aldus een woordvoerder tegen NU.nl.



Mensen die ondanks dit advies toch de weg op gaan, moeten erop letten dat hun auto rondom goed schoongemaakt is. "Zorg voor voldoende zicht op de ruiten, anders levert dat een flinke boete op", aldus de woordvoerder. Eerder vandaag kreeg een automobilist in Alphen aan den Rijn een bon van 259 euro omdat de voorruit niet voldoende sneeuwvrij was. "Zorg ook voor banden met voldoende profiel, en pas je rijgedrag aan indien je toch gaat rijden."



De woordvoerder sluit af met een advies aan automobilisten: omdat het vannacht weer flink gaat vriezen, is de kans op pech groot. "Zet je auto vannacht in de versnelling en niet op de handrem, vet je portierdeuren in met siliconenspray of talkpoeder." Ook is het aan te bevelen om slotontdooier buiten de auto te bewaren.