Buienfront trekt vanuit het zuiden het land in, op steeds meer plaatsen sneeuw

Het is zaterdagavond op steeds meer plekken gaan sneeuwen. De eerste berichten van winterse neerslag kwamen vanuit het oosten in het land, waar nog voor het grote buienfront vanuit België het land introk, sneeuwvlokken neerdaalden.



Inmiddels trekt een groot buienfront vanuit het zuiden het land in. In het zuiden levert dat vooral nog regen op, ziet Weerplaza. Rond de grote rivieren is de regen geleidelijk overgegaan in sneeuw. Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat het buienfront het noorden van het land heeft bereikt: daar kan het vannacht nog lang droog blijven.