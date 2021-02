Nationaal Park De Hoge Veluwe blijft dicht

Nationaal Park De Hoge Veluwe blijft vandaag gesloten vanwege de hevige sneeuwval. De sneeuw kan voor gevaarlijke situaties zorgen onder de hoge en oude bomen in het park. De directie verwacht bovendien weinig bezoekers, omdat er code rood is afgegeven en mensen aangeraden wordt thuis te blijven.



De gemeente Rheden heeft de toegangswegen naar natuurgebied de Posbank en naar de heidevelden op het Rozendaalse Veld afgesloten. De heuvelachtige wegen zijn door de sneeuwval onbegaanbaar. Er wordt niet gestrooid omdat de natuur daar beschermd wordt en kwetsbaar is.



De dijk tussen Ophemert en Vuren in West Betuwe is ook dicht. De weg over de dijk is glad en bovendien was het er zaterdag erg druk met mensen die kwamen kijken naar het hoge water. Meer dijkwegen zullen zondag gesloten zijn of worden, waarschuwen de waterschappen.