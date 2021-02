De schaatskoorts grijpt snel om zich heen, nu zich bar winterweer aandient. Het gaat nachtenlang vriezen. Maar wanneer is het natuurijs stevig genoeg om erop te kunnen schaatsen (en is dat wel verstandig in deze coronaperiode)?

Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza is heel helder. "Ik snap het enthousiasme", stelt hij. "Maar reken er niet op dat we dit weekend al kunnen schaatsen. Daar geeft het huidige weerbeeld nog geen enkele aanleiding toe."

Zondag wordt sneeuwval en veel wind verwacht, twee omstandigheden die de groei van natuurijs niet bepaald bevorderen. "Natuurlijk is de kans zeer reëel dat er opgespoten baantjes in de loop van de week een mooie laag ijs ligt", legt de weerman uit. "Maar de kwaliteit zal erg kunnen verschillen. Neem geen enkel risico en begin vooral op heel ondiep water, mocht het ijs nog niet dik genoeg zijn."

Klaassen voorspelt dat het zeker de tweede helft van komende week heel hard gaat vriezen: "En in het weekend blijft het zeker koud. Dat zijn uitstekende signalen voor de fans." Weerplaza verzorgt op haar website elke dag een speciaal Schaatsjournaal waar wordt aangegeven hoe het ijs door het hele land is.

KNSB: Schaats dit jaar niet op buitenwater

Voorzitter Rieks Poelman van de afdeling natuurijs van de KNSB rekent voor wanneer natuurijs dik genoeg is om te gaan schaatsen. "Elke 5 graden vorst betekent één centimeter ijs, mits het overdag niet te veel dooit", legt hij uit. "In totaal moet het 35 graden hebben gevroren - dan is het ijs 7 centimeter dik. We zitten nu op sommige plekken al drie nachten op -8 graden in de nacht, dus heeft het 24 graden gevroren. Dat schiet lekker op."

Tegelijkertijd beklemtoont Poelman dat het met klem wordt afgeraden om te gaan schaatsen op buitenwater, zoals plassen en meertjes. "De verantwoordelijkheid voor ijs op buitenwater ligt bij gemeenten", stelt hij. "En die organiseren nu niets vanwege de coronarestricties, omdat elke tocht massa's publiek trekt. Dat betekent dus ook dat het ijs niet officieel wordt getest en dat er al helemaal geen hulp in de buurt is, mocht er iets fout gaan."

Begrensde gebieden die onder water worden gezet, zoals velden of lokale ijsbanen, zijn getest door de gediplomeerde ijsmeester van een ijsvereniging. "Een landijsbaan is ook natuurijs", aldus de KNSB-man. "En het zijn soms hele grote gebieden die onder water zijn gezet."

Henk Angenent: Hou de sociale media in de gaten

Henk Angenent won in 1997 de laatste tot nu toe verreden Elfstedentocht. Hij laat weten "al in opperste staat van paraatheid te zijn. Maar ik ben over het algemeen geen waaghals die het ijs als eerste gaat proberen. Zeker de eerste dagen kan het ijs nog heel fragiel zijn. En windwakken zijn zeer verraderlijk."

De 53-jarige schaatskampioen raadt vooral aan de officiële berichten van de KNSB in de gaten te houden. "Ik heb gemerkt dat veel schaatsfans hun ervaringen met het ijs ook snel delen via sociale media. Die hou ik zelf altijd in de gaten als ik wil weten waar ik in mijn buurt goed en veilig natuurijs kan vinden."

Angenent hoopt zelf dinsdag of woensdag op de schaats te staan. "De laatste keer dat dat kon was vier jaar geleden. En daarvoor was het in 2013, ik kan me al die keren nog precies herinneren." Hij raadt iedereen aan om, uiteraard op een veilige en coronaproof manier, te proberen de ervaring mee te pakken de komende week. "Het is een magisch, onbeschrijfelijk goed gevoel dat ik ieder mens gun."