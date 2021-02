Het wordt koud, het gaat sneeuwen en het gaat waaien. Dat is je vast niet ontgaan. Maar welk winterweer kun je de komende dagen wanneer verwachten? Een overzicht op basis van de modellen van Weerplaza.

Zaterdagavond: de eerste sneeuw vanuit het zuiden

Het is zaterdag overdag bewolkt en hier en daar valt regen. In het zuiden begint het 's avonds op meer plaatsen te regenen. Die neerslag trekt langzaam naar het noorden, tot aan grofweg de lijn Alkmaar-Emmen.

De regen gaat dan snel over in sneeuwval. Rond 20.00 uur zullen de eerste vlokken (nog natte) sneeuw vallen in de zuidelijke helft van Nederland. Dat betekent echter niet dat het héle zuiden zich rijk kan rekenen: in Limburg en mogelijk een deel van Noord-Brabant blijft het regenen en kan er later ook ijzel ontstaan.

Vanwege de ijzel en sneeuw geldt vanaf 20.00 uur code geel in een groot deel van Nederland. Alleen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe staan dan nog op 'groen'.

Ondertussen zal er een (vrij) krachtige noordoostenwind staan. Doordat het gestaag door blijft sneeuwen, zal er in de kop van Noord-Holland, in delen van Groningen en Friesland en rond het IJsselmeer sprake zijn van sneeuwjacht. In het zuidoosten blijft er kans op ijzel, waardoor het spekglad kan worden.

Rond middernacht zal in grofweg de noordelijke helft van Nederland waarschijnlijk nog steeds geen vlok zijn gevallen. De sneeuw breidt zich namelijk maar heel langzaam uit.

Nacht van zaterdag op zondag: code rood, kou en regionaal flink wat sneeuw

Die ijzel kan, in combinatie met de avondklok, in de nacht van zaterdag op zondag problemen op de weg veroorzaken. IJzel is voor strooidiensten namelijk nauwelijks te behandelen, zeker als er vrijwel geen verkeer op de weg is om het strooizout goed in te rijden.

Dat is gelukkig tijdelijk. In de loop van de nacht zal de regen overal plaatsmaken voor sneeuw.

Het KNMI geeft vanaf middernacht code rood af voor heel Nederland. Vanwege slecht zicht, snijdende kou en de kans op verkeersbelemmerende sneeuwduinen wordt iedereen aangeraden om binnen te blijven.

Hoeveel sneeuw er precies komt te liggen, is moeilijk aan te geven. Van plek tot plek kan het erg verschillen, maar op veel plaatsen komt uiteindelijk 10 tot 20 centimeter te liggen, plaatselijk is meer sneeuw niet uitgesloten. Door sneeuwverstuivingen is de sneeuwdikte wel heel grillig, zeker in open gebied.

De meeste modellen voorzien voor Groningen, Friesland en Drenthe weinig sneeuw, maar wel de meeste wind. Daar kan de sneeuw gemakkelijk verstuiven en ophopen, waardoor er op sommige plekken toch veel lijkt te liggen (of juist niets).

Op de Wadden kan het 's nachts zelfs stormachtig gaan waaien, maar daar is het dan waarschijnlijk wel droog. Geen sneeuwstorm dus.

Zondag: nog steeds code rood, aanhoudende sneeuwval

Ook zondag geldt code rood nog de hele dag en avond in heel het land. Het blijft op veel plekken lange tijd sneeuwen, al zal dat op een gegeven moment wel minder hard gebeuren.

Er waait dan een zeer koude oostenwind waardoor de gevoelstemperatuur met -10 graden of zelfs iets lager flink lager ligt dan de -3 tot -5 graden die de thermometer zal aangeven. Alleen in Zuid-Limburg blijft het betrekkelijk warm.

Ook zondag waait het hard. Op de Waddeneilanden zal eventjes windkracht 8 staan; een sneeuwstorm dus (als het op dat moment sneeuwt, althans).

In de rest van het land, richting het zuiden, zal zondag een vaak krachtige wind waaien, zo'n windkracht 6. Sneeuwjacht, heet dat. Pas later op zondag neemt de wind geleidelijk iets af.

Na het weekend: een zeer koude periode

Na het weekend blijft het koud en wordt het 's nachts zelfs nog kouder. Maandag geldt tot zeker 11.00 uur in heel het land code geel.

De kans op sneeuwval wordt kleiner en de zon krijgt meer ruimte. Hierdoor zien we dat de temperatuur wat grilliger wordt: steeds overdag een stijging, maar wel onder het vriespunt, en in nachten weer strenge tot zeer strenge vorst.

Als de wind in de loop van de week afneemt, is dat ideaal voor de vorming van natuurijs. Wie weet kan er later in de week geschaatst worden.