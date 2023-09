Wielerinfluencer Tietema stopt weer als profrenner: 'Wil en kan het niet meer'

Delen via E-mail

Bas Tietema heeft zo'n anderhalf jaar na zijn opvallende entree in het wielerpeloton besloten om weer te stoppen als profrenner. De wielerinfluencer vindt het tijd voor een andere rol bij zijn ploeg TDT-Unibet Cycling Team.

De keuze van de 28-jarige Tietema hangt samen met het feit dat de door hemzelf opgerichte ploeg volgend jaar een Pro Continental-licentie krijgt. Het houdt in dat er op een hoger niveau gekoerst zal worden.

"Ik heb dit jaar best wel geworsteld met mijn niveau. Ik heb een fantastisch jaar gehad en echt genoten, maar ik heb ook wedstrijden gehad waarin ik het heel moeilijk had en wedstrijden niet kunnen uitrijden", zegt Tietema maandag in een video.