Gestopte Van Vleuten rijdt WK gravel: 'Ik heb in een gekke bui toegezegd'

Annemiek van Vleuten maakt volgende maand haar opwachting bij de WK gravel. De renster van Movistar beëindigde onlangs haar loopbaan, maar heeft besloten om toch nog mee te doen aan het toernooi in het Italiaanse Veneto.

"In een gekke bui heb ik daar ja tegen gezegd", zegt Van Vleuten in de podcast In Het Wiel van het AD. "De ploeg vond het leuk, de sponsors vinden het leuk en ik vind het zelf ook wel grappig om mee te doen."