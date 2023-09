Olav Kooij hoort als sprinter al bij de wereldtop. Met zijn bronzen medaille zondag bij de EK wielrennen bewijst de pas 21-jarige Nederlander dat er ook in het klassieke werk rekening met hem moet worden gehouden.

Mike Teunissen heeft zelf toch ook geen verkeerde erelijst. Vier jaar geleden was hij nog de trotse drager van de gele leiderstrui in de Tour de France, na een fraaie ritzege in de openingsetappe.

Toch twijfelde de 31-jarige Limburger geen moment toen bondscoach Koos Moerenhout hem vroeg of hij bij de EK in eigen land volledig in dienst van de tien jaar jongere Kooij wilde rijden. "Ik begreep die vraag volledig", zegt Teunissen. "Want ik wist dat Olav ook in een lastige koers als deze echt voor de winst kon gaan."

Kooij won dit jaar al elf races. Maar dat waren allemaal succesvolle massasprints na een relatief vlakke koers. Zo'n parcours lag er zondag niet in Drenthe. De renners moesten zes keer over de korte, maar wel zeer steile VAM-berg. De finish lag ook op de voormalige vuilnisbelt in Wijster.

Daarmee vertoonde de EK-wegrit wel wat gelijkenissen met een Vlaamse klassieker. En met Wout van Aert, Mads Pedersen, Christophe Laporte, John Degenkolb en Jasper Stuyven stonden er flink wat mannen aan de start die zich al ruimschoots bewezen hebben in zulke eendagskoersen.

Dat geldt nog niet voor Kooij, maar de renner uit Numansdorp toonde op de VAM-berg dat hij wel die kwaliteiten lijkt te hebben. Het toptalent klom goed en hoefde in de eindsprint van een elitegroepje alleen Laporte en Van Aert voor te laten. "Dit was geen massasprint, hè", zei Van Aert, die bij Jumbo-Visma ploegmaat is van Kooij. "Olav heeft vandaag laten zien wat hij in zijn mars heeft."

Meeste zeges in 2023 1. Tadej Pogacar - 16

2. Jonas Vingegaard - 15

3. Jasper Philipsen - 14

3. Primoz Roglic - 14

5. Remco Evenepoel - 13

6. Olav Kooij - 11

6. Tim Merlier -11 In dit overzicht zijn alleen mannen uit WorldTour-teams opgenomen

Is Kooij een sprinter én klassiekerrenner?

Kooij zal die kwaliteiten ook de komende jaren laten zien in het shirt van Jumbo-Visma. De Zuid-Hollander had een aflopend contract en leek de Nederlandse topformatie te gaan verlaten, maar in juni tekende hij een nieuwe verbintenis tot en met 2025.

Kooij heeft de belofte gekregen dat hij volgend seizoen mag debuteren in een grote ronde (waarschijnlijk de Giro d'Italia of de Vuelta a España). "Maar naast het sprinten op topniveau heeft Olav ook in de klassiekers mogelijkheden", zei sportief directeur Merijn Zeeman bij de contractverlenging van zijn nieuwste kopman. "Hij past perfect in onze klassiekerstrategie."

Teunissen vindt het mooi dat zijn oud-ploeggenoot ook ambities heeft in de eendagskoersen. "Begrijp me niet verkeerd, ik vind beroepssprinten een mooi vak. Maar ik ben meer fan van mannen die meer kunnen dan dat, zoals Pedersen en Van Aert. En ik denk dat Olav ook die kant op gaat. Deze bronzen medaille is in ieder geval een goed teken. Want dit was een top tien met niet de minste namen."

Daan de Ridder is sportverslaggever Daan schrijft sinds 2016 over wielrennen voor NU.nl. Lees hier meer van zijn verhalen.

Wat kan Kooij in koersen van langer dan 200 kilometer?

Volgens Teunissen "zit er een heel goede kop op" bij Kooij, zoals dat in wielerjargon heet. "Olav is zo overtuigd van zichzelf. En hij laat zich niet snel van de wijs brengen. Dat maakt hem een fijne kopman om voor te rijden."

Moerenhout roemt eveneens het zelfvertrouwen van Kooij. Maar de bondscoach wijst er ook op dat de EK-wegrit 'slechts' 200 kilometer lang was, terwijl de grote klassiekers over 250 kilometer of meer gaan.

"Hopelijk kan Olav blijven doorbouwen, zodat hij dit ook kan laten zien in de monumenten", zegt Moerenhout. "Hij is in ieder geval zeer gedreven en niet van het rustig wachten op kansen. We gaan de komende jaren zien wat dat oplevert."

Kooij zelf vindt zijn podiumplek bij de EK "weer een volgende stap". De sprinter ziet zichzelf nog steeds eerder een Tour-etappe winnen dan de Ronde van Vlaanderen, maar zijn goede optreden op de VAM-berg smaakt naar meer. "Het is prettig dat ik in zo'n koers zo goed kon meedoen. Dat maakt dit toch wel een mooie derde plek."