Van der Poel blij met olympisch parcours: 'Maar ik moet meer van voren starten'

Mathieu van der Poel is te spreken over het mountainbikeparcours voor de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlander wil volgend jaar wel wat meer van voren starten dan bij het olympisch testevent van zondag.

"Het is een parcours waar ik op zich blij mee ben", zegt Van der Poel bij de NOS. "De klimmen zijn best goed te doen. Het is ook een vrij snel parcours, maar op sommige stukken met grind is het glad."

De 28-jarige Van der Poel eindigde zondag als 28e bij het testevent in Parijs. De wereldkampioen op de weg startte als 43e en laatste, waarna hij zich opwerkte naar de achtste plaats. Maar met nog twee ronden voor de boeg viel hij terug.

"Ik zal toch wat punten nodig hebben en iets meer van voren moeten starten als ik echt voor de olympische titel wil strijden", beseft Van der Poel. "Bij de eerste klim stond ik gelijk stil. Als je echt voor de titel wil gaan, moet je zoiets kunnen vermijden."

Foto: AFP

'Komende weken zal ik gaan puzzelen'

Naast de mountainbikerace wil Van der Poel bij de Olympische Spelen in Parijs ook de wegwedstrijd rijden, die een week later op het programma staat. Daarnaast hoopt hij volgend jaar opnieuw mee te doen aan de Tour de France, die een week voor de mountainbikerace eindigt.

"De komende weken zal ik gaan puzzelen", vertelt Van der Poel. "We moeten zien of het past. Ik kan ook niet overal tegelijk zijn. Maar als je hiernaartoe komt om kampioen te worden, moet je echt vooraan staan."