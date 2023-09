Kooij lovend over Laporte na spannend EK: 'Hij kon nóg een keer aanzetten'

Olav Kooij kwam zondag in een spannende finale dicht bij zijn eerste Europese titel. Maar de pas 21-jarige Nederlander moest in Drenthe buigen voor een ultieme versnelling van de Fransman Christophe Laporte.

Als Kooij op 100 meter van de finish samen met de Belg Wout van Aert aansluit bij de eenzame koploper Laporte, lijkt hij in ieder geval zeker van zilver. "Maar Christophe kon nóg een keer aanzetten", zegt de sprinter uit Numansdorp met bewondering in zijn stem. "Wout en ik kwamen gewoon niet meer uit zijn wiel. Dat was erg sterk van hem."

De dertigjarige Laporte was met nog 10 kilometer te gaan weggereden uit een voorste groep van tien renners. De Fransman moest hard werken voor een maximale voorsprong van tien seconden, maar toch was hij in het eindsprintje op de VAM-berg sterker dan zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten Van Aert (zilver) en Kooij (brons).

"Ik had het gevoel dat wij het gat naar Christophe nog wel zouden dichtrijden", zegt Kooij. "Hij reed toch een tijdje voorop en in onze groep zat nog wel een versnelling. Maar tegelijkertijd weet ik als ploegmaat natuurlijk wat een supergoede renner Christophe is. In die zin verrast het me niet dat hij hier Europees kampioen is geworden."

Voor Kooij was brons geen slecht resultaat bij zijn EK-debuut. "Ik voel nu een mix van teleurstelling en trots", zegt de Nederlandse kopman, die dit seizoen elf zeges boekte.

"Natuurlijk had ik liever die kampioenstrui gehad. Maar we hebben als Nederlandse ploeg geen grote fouten gemaakt en ik heb vandaag laten zien dat ik goed kan meedoen in zo'n koers. Daardoor zit er ook iets moois aan deze derde plek."

Uitslag EK wielrennen Christophe Laporte (Fra) Wout van Aert (Bel) +0.00 Olav Kooij (Ned) +0.00 Arnaud De Lie (Bel) +0.00 Mike Teunissen (Ned) +0.08 Rasmus Tiller (Noo) +0.08 Mads Pedersen (Den) +0.13 John Degenkolb (Dui) +0.14 Andreas Kron (Den) +0.39 Florian Sénéchal (Fra) +0.40

Laporte trots en blij na 'belangrijke zege'

Laporte spreekt na de podiumceremonie van "de beste medaille uit mijn carrière". De snelle man uit La Seyne-sur-Mer won al Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en een rit in de Tour de France, maar zijn succes in Drenthe vindt hij minstens zo mooi.

"Ik mag nu deze mooie kampioenstrui een heel jaar dragen. Daar moet ik nog even aan wennen", zegt Laporte. "Dit is een heel belangrijke zege voor mij. Ik ben ontzettend blij en trots."

De nieuwe Europees kampioen geeft toe dat hij bij de laatste beklimming van de VAM-berg grote twijfels had of hij voorop kon blijven. "Zeker toen ik Wout en Olav zag terugkomen. Maar het was toen niet ver meer naar de finish, dus ik had geen andere optie dan vol sprinten. Gelukkig pakte dat goed uit."