Jumbo-Visma domineert ook EK: Laporte pakt titel, Van Aert en Kooij op podium

Jumbo-Visma heeft zondag ook gedomineerd bij de wegwedstrijd van de EK wielrennen in Drenthe. Christophe Laporte veroverde de Europese titel en bleef Wout van Aert (tweede) en Olav Kooij (derde) voor.

De Fransman Laporte liet op de VAM-berg in Emmen de Belg Van Aert en de Nederlander Kooij, zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma, kort achter zich in een zee spannende finale. Vlak achter het trio kwam de Belg Arnaud De Lie als vierde over de finish.

Mike Teunissen was op de vijfde plaats de tweede Nederlander in de uitslag. De renner van Intermarché-Circus-Wanty gaf acht seconden toe op Laporte.

Met de Europese titel maakte Jumbo-Visma het succesjaar compleet. Eerder deze maand bezorgde Sepp Kuss de Nederlandse ploeg de eindzege in de Vuelta a España. Daarmee voltooide Jumbo-Visma een unieke trilogie, want eerder dit jaar won de ploeg de Tour de France (Jonas Vingegaard) en de Giro d'Italia (Primoz Roglic).

Laporte is de opvolger van Fabio Jakobsen, die vorig jaar in München de Europese titel op de weg pakte. De Nederlandse sprinter deed niet mee in Drenthe.

Mollema moet opgeven na valpartij

In de 115 kilometer lange aanloop naar het circuit rond de VAM-berg gebeurde er nauwelijks iets. Wel was er na 85 kilometer een valpartij in het peloton waarbij Bauke Mollema betrokken was. De Groninger moest daardoor opgeven.

Nadat Stefan Bissegger en Mathias Vacek als laatste renners van een vroege vlucht waren ingerekend, vormde zich even later een kopgroep van tien man. Tot dat gezelschap behoorden onder anderen Kooij, Teunissen, Van Aert, Laporte, John Degenkolb en Mads Pedersen.

Met nog 10 kilometer voor de boeg ging Laporte er alleen vandoor. De Fransman sloeg een gaatje van tien seconden, maar wist die voorsprong niet te vergroten.