Van der Poel kan ondanks sterke start niet verrassen bij olympisch testevent

Mathieu van der Poel heeft zondag kunnen verrassen bij het olympisch testevent in Parijs. De wereldkampioen op de weg moest ondanks een veelbelovende start genoegen nemen met de 28e plaats.

Zaterdag maakte Van der Poel bekend dat hij dit seizoen niet meer in actie komt op de weg. Het olympische testevent op de mountainbike was dus voorlopig de laatste wedstrijd van de wereldkampioen.

Van der Poel zou eigenlijk nog in actie komen in het Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober), maar heeft gekozen voor een periode van rust.

Volgend jaar hoopt Van der Poel jaar bij de Olympische Spelen in Parijs deel te nemen aan zowel de wegwedstrijd als de mountainbikerace. Bij de vorige Spelen in Tokio liep zijn mountainbikerace uit op een drama. Hij kwam vroeg in de wedstrijd ten val en moest opgeven.