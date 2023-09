Bredewold stunt op EK wielrennen: 'Ik had zó niet gepland om te winnen'

Mischa Bredewold is zelf nog het meest verrast dat ze zaterdag in Drenthe de Europese titel op de weg heeft veroverd. De 23-jarige renster gold in de ijzersterke Nederlandse ploeg als knecht en niet als afmaker.

Als Bredewold aan het einde van de EK-wegrit voor de vijfde en laatste keer de VAM-berg opdraait, kijkt ze heel even om. Tot haar grote verbazing ziet ze helemaal niemand. "Ik dacht alleen maar: waar de fuck blijven ze nou?", zegt de Nederlandse na de finish met een grote glimlach.

Bredewold heeft door een goed getimede aanval in de laatste ronde een mooie voorsprong bij elkaar gefietst. In de achtervolgende groep komt er maar geen samenwerking op gang, waardoor topfavorieten als Lotte Kopecky, Lorena Wiebes en Liane Lippert eigenlijk wel weten dat het goud naar de verrassende koploper zal gaan.

Maar Bredewold zelf is nog helemaal niet met de titel bezig. De jonge Amersfoortse was gedemarreerd met het idee om haar kopvrouwen Wiebes en Demi Vollering te helpen. "Ik verwachtte de hele tijd dat ik teruggepakt zou worden", zegt ze. "Halverwege de slotklim hoorde ik mensen langs de kant van de weg roepen: 'Je gaat het goud pakken'. "Ik dacht: nee, dat kan helemaal niet."

Het kan wél. Op de voormalige vuilnisbelt in Wijster boekt Bredewold met afstand de mooiste zege uit haar nog prille carrière. Wiebes wint op vier seconden achterstand de sprint om de tweede plek, terwijl de Belgische wereldkampioen Kopecky het brons pakt.

"Ik had zó niet gepland om te winnen vandaag", zegt de nieuwe Europees kampioen met de gouden medaille om haar nek. "Het is nog steeds een waas. Net op het podium dacht ik opeens: holy shit. Het zal nog wel een weekje duren voordat dit een beetje geland is."

Uitslag EK wielrennen Mischa Bredewold (Ned) Lorena Wiebes (Ned) +0.03 Lotte Kopecky (Bel) +0.03 Pfeiffer Georgi (GB) +0.07 Silvia Persico (Ita) +0.07 Elise Chabbey (Zwi) +0.07 Liane Lippert (Dui) +0.07 Anna Henderson (GB) +0.07 Juliette Labous (Fra) +0.10 Demi Vollering (Ned) +0.12

Bredewold heeft zich snel ontwikkeld bij SD Worx

Een paar minuten na de finish glimlacht Vollering even als ze de vraag krijgt of ze de zege van Bredewold had zien aankomen. "Ze komt niet uit een vreemde verpakking, hè", zegt de winnaar van de Tour de France Femmes. "Mischa is supersterk, het hele seizoen al. Normaal laat ze dat zien in dienst van ons, de kopvrouwen. Maar het is wel duidelijk dat ze zich dit jaar enorm heeft ontwikkeld."

Bredewold debuteerde in 2021 als prof bij de bescheiden Nederlandse ploeg Parkhotel Valkenburg. Door een aantal knappe resultaten, zoals een ritzege in de Baloise Ladies Tour en een ritzege in de Simac Ladies Tour, verdiende ze na vorig seizoen een transfer naar SD Worx, de beste ploeg van het vrouwenpeloton.

"Ik vond het best spannend om die stap te maken. Ik wilde niet verzuipen op het hogere niveau", vertelt Bredewold. "Maar dat is zeker niet gebeurd. Dat is een grote opluchting. Eigenlijk gaat alles dit seizoen veel sneller dan ik had verwacht. En nu zijn er ook een paar mooie resultaten bij gekomen."

Door haar Europese titel zal ze volgend jaar met een andere status in het peloton rondrijden. Al zou het best kunnen dat ze in een SD Worx-ploeg met veelwinnaars als Kopecky, Vollering en Wiebes nog steeds vooral de knechtenrol zal krijgen.

"Ik heb dit seizoen met superveel plezier gereden voor de andere meiden. Mijn ploeggenoten hebben me direct geaccepteerd en me zoveel sterker gemaakt. Daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor", zegt Bredewold. Glimlachend: "Misschien gaat mijn rol door deze zege wel wat veranderen. Maar daar ben ik echt nog niet mee bezig. Ik vind het nu vooral bizar dat ik vandaag gewonnen heb."