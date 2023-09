Chaos bij start EK wielrennen in Meppel: politie stuurt peloton verkeerde kant op

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De EK-wegrit van de vrouwen is zaterdag op een rommelige manier van start gegaan in Meppel. Nog voor de officiële start moesten de renners tot stilstand worden gebracht, omdat zij de verkeerde kant op waren gereden.

"De politie stuurde het peloton de verkeerde kant op", verklaarde organisator Thijs Rondhuis tegenover RTV Drenthe. Het peloton kwam door de verkeerde aanwijzingen in het reguliere verkeer terecht en reed opeens achter de motoragenten en auto's. Eigenlijk moesten zijn juist daarvoor rijden.

Na een onderbreking van enkele minuten werd het peloton weer teruggeleid naar de juiste route. Enkele minuten later vond de officiële start plaats en inmiddels is de strijd om de EK-medailles dus losgebarsten.

De EK-wegrit gaat over 130 kilometer van Meppel naar de VAM-berg in Wijster. Die berg wordt vijf keer beklommen. Lorena Wiebes is titelverdediger. De finish wordt rond 17.00 uur verwacht. De wegrit van de mannen vindt zondag plaats.