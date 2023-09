Na ongeluk goed nieuws voor Van Hooydonck: gestopte renner verwelkomt zoon

Na zo'n anderhalve week vol tegenslagen heeft Nathan Van Hooydonck eindelijk positief nieuws ontvangen. De Belg, die vanwege een hartafwijking gedwongen moest stoppen met wielrennen, is voor de tweede keer vader geworden.

Enkele dagen later kreeg het tweetal een nieuwe klap te verwerken. Van Hooydonck, de laatste jaren een belangrijke spil in het succes van Jumbo-Visma, moest vanwege een hartafwijking namelijk noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten.

Hoewel Van Hooydonck zijn carrière niet voort kon zetten, maakt hij het naar omstandigheden goed. Dinsdag werd er een inwendige defibrillator in zijn lichaam geplaatst. "Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad", liet hij eerder deze week weten.

"Het gaat nu wel oké met me, maar ik moet nog wel verwerken dat dit het einde van mijn loopbaan is. Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, de deskundige staf van het ziekenhuis en alle fans die me berichten hebben gestuurd ontzettend bedanken."

Van Hooydonck reed sinds 2021 bij Jumbo-Visma en gold als gewaardeerde helper. De Belg was er ook bij toen de formatie in 2022 met Jonas Vingegaard voor het eerst in de geschiedenis van de ploeg de Tour de France won. Ook dit jaar was hij een trouwe luitenant van zijn Deense winnaar.