Wielrenner López uren gekidnapt en beroofd van truck, mobiel en fors geldbedrag

Wielrenner Miguel Ángel López is door criminelen urenlang vastgehouden in zijn eigen woning. Daarnaast zijn er verschillende van zijn eigendommen en een fors geldbedrag gestolen.

Het incident vond donderdag rond vijf uur 's middags plaats op de boerderij van López in Colombia, meldt de politie van van Boyacá. Daar verblijft de Colombiaanse klimmer mede vanwege zijn schorsing vanwege vermeend dopinggebruik.

De identiteit van de daders is nog niet bekend. Direct na het voorval ging López, rond 22.30 uur, met zijn gezin naar de politie om melding te maken. López en zijn familie zouden ongedeerd zijn.

"Ze hielden hen vast en stalen zijn Ford-truck, een telefoon en 800.000 dollar", vertelt de politie in een video. In de videoboodschap wordt gevraagd of iedereen met mogelijke informatie over de overval zich wil melden.

Het is niet de eerste keer dat López slachtoffer is van een overval. Hij draagt in het peloton al jaren de bijnaam 'Superman', omdat hij eerder twee overvallers van zich af wist te houden. Hij hield aan dat incident een steekwond over.

Miguel Ángel López won in 2020 een etappe in de Tour de France. Foto: Getty Images

López had band met controversiële dokter

López behoorde jaren tot de beste klimmers ter wereld. Hij won één rit in de Tour de France en drie in de Vuelta a España. De Colombiaan is al even niet meer in actie gekomen, omdat hij door de internationale wielerunie UCI is geschorst vanwege vermeend dopinggebruik.

Er loopt nog altijd een onderzoek tegen López vanwege het "gebruik en bezit van een verboden substantie" in de weken voor de Giro d'Italia van 2022. De 29-jarige klimmer stapte in die bewuste Ronde van Italië in de vierde etappe af vanwege knieproblemen.