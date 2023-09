Nederland komt één seconde tekort voor medaille op EK mixed relay in eigen land

Delen via E-mail

De Nederlandse ploeg heeft donderdag in Emmen naast de medailles gegrepen op de mixed relay bij de EK wielrennen. Het oranje zestal kwam één seconde tekort voor brons. De Europese titel was voor Frankrijk.

Nederland ging in de Drentse motregen van start met Jos van Emden, Sjoerd Bax, Daan Hoole, Shirin van Anrooij, Loes Adegeest en Riejanne Markus. De drie mannen openden het bal, waarna de drie vrouwen aan de beurt waren. Bij elkaar opgeteld legde het zestal de ruim 38 kilometer af in 44 minuten en 47 seconden.

Die tijd leek lang genoeg voor een medaille, maar er waren drie landen sneller. Het goud ging naar Frankrijk. Namens deze ploeg kwamen Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Benjamin Thomas, Juliette Labous, Audrey Cordon-Ragot en Cédrine Kerbaol in actie. Hun tijd was 44 minuten en 23 seconden.

Het zilver was voor Italië, dat vier seconden langzamer was dan de Franse formatie. Duitsland legde in 44 minuten en 46 seconden beslag op het brons. Daardoor werd Nederland met één seconde verschil van het podium gestoten.