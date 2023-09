Küng reed EK-tijdrit uit met hersenschudding en breukjes in kaakbeen en hand

Stefan Küng heeft een hersenschudding, een breuk in zijn kaakbeen en een aantal breukjes in zijn hand overgehouden aan zijn zware val in de tijdrit bij de EK wielrennen in Emmen. De 29-jarige Zwitser haalde woensdag desondanks de finish.

Küng behoorde als Europees kampioen tijdrijden van 2020 en 2021 tot de grote favorieten. Hij ging in de slotfase van de tijdrit in Nederland onderuit nadat hij in aanraking was gekomen met dranghekken.

Met een bebloed gezicht en een kapotte helm kwam Küng over de finish. "Naar omstandigheden gaat het goed met hem", laat de Zwitserse wielerbond donderdag weten. De renner reist donderdag terug naar Zwitserland, waar hij verder wordt onderzocht.

Door zijn val kan Küng, die op medaillekoers lag op het moment dat hij ten val kwam, donderdag niet meedoen in de mixed relay. Het seizoen van de renner van Groupama-FDJ is voorbij.

De Europese titel tijdrijden ging naar Joshua Tarling. Het negentienjarige Engelse toptalent liet de Zwitserse titelverdediger Stefan Bissegger (tweede) en Wout van Aert (derde) ruim achter zich.

Bij de vrouwen was het goud voor Küngs landgenoot Marlen Reusser, die zich voor de derde keer op rij tot Europees kampioen kroonde. Zaterdag staat de wegwedstrijd voor vrouwen op het programma. Zondag is het de beurt aan de mannen.