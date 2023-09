Leo van Vliet zwaait in 2026 af als koersdirecteur van Amstel Gold Race

Leo van Vliet stopt in 2026 als koersdirecteur van de Amstel Gold Race. De organisatie van de Nederlandse klassieker komt in handen van Flanders Classics.

Van Vliet nam de functie in 1996 over van Herman Krott, die destijds dertig edities had georganiseerd. "Dat aantal nader ik nu ook", zegt Van Vliet. "In 2026 heb ik er ook dertig op mijn naam staan. Dat lijkt me een prachtig moment om te stoppen."