Van Aert vecht tegen de tranen na afscheid Van Hooydonck: 'Echt onrechtvaardig'

Wout van Aert kon na het EK tijdrijden in Emmen zijn tranen nauwelijks bedwingen toen hij stilstond bij het gedwongen afscheid van Nathan Van Hooydonck. De 27-jarige Van Hooydonck moest woensdag zijn carrière beëindigen vanwege een hartafwijking.

"Het is heel droevig nieuws", zei een geëmotioneerde Van Aert tegen Sporza, nadat hij brons had gepakt op het EK tijdrijden. "Al komt droevig op de tweede plaats. Het is goed dat Nathan er nog is."