Toptalent Tarling (19) overklast Van Aert en grijpt Europese titel tijdrijden

Joshua Tarling is woensdag in Emmen voor het eerst Europees kampioen tijdrijden geworden. Het Britse toptalent bleef de concurrentie ruim voor.

Vorige maand verraste Tarling al bij het WK tijdrijden in het Britse Stirling. Voor eigen publiek pakte de renner van INEOS Grenadiers toen het brons. Hij eindigde achter Evenepoel (eerste) en Filippo Ganna (tweede), die beiden niet meededen in Emmen. Later in augustus won Tarling de tijdrit in de Renewi Tour.