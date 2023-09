Jumbo-Visma-renner Van Hooydonck (27) beëindigt carrière vanwege hartklachten

Nathan Van Hooydonck heeft per direct zijn loopbaan beëindigd. De 27-jarige Belg van Jumbo-Visma kampt met een hartafwijking, die onlangs aan het licht kwam.

Van Hooydonck werd dinsdag 12 september onwel achter het stuur van zijn auto. De Belg veroorzaakte vervolgens een flink auto-ongeluk, terwijl zijn zwangere vrouw naast hem zat. Beiden hielden geen ernstige verwondingen aan het ongeval over.

Nu blijkt dat Van Hooydonck kampt met een hartafwijking. Dinsdag is een inwendige defibrillator in zijn lichaam geplaatst. De Belgische renner maakt het naar omstandigheden goed, maar is dus gedwongen zijn loopbaan te beëindigen.

Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad", laat Van Hooydonck weten op de site van Jumbo-Visma. "Als ik niet zo snel goede hulp had ontvangen, had het anders kunnen aflopen."

"Het gaat nu wel oké met me, maar ik moet nog wel verwerken dat dit het einde van mijn loopbaan is. Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, de deskundige staf van het ziekenhuis en alle fans die me berichten hebben gestuurd ontzettend bedanken."