Topfavoriet Reusser verovert derde Europese tijdrittitel na demonstratie in Emmen

Marlen Reusser heeft woensdag haar derde Europese titel tijdrijden op rij veroverd. De Zwitserse topfavoriete was in Emmen een klasse apart. De Nederlandse vrouwen vertolkten een bijrol.

Reusser raffelde de 30 vlakke kilometers in Drenthe af in 35 minuten en 53 seconden. Geen vrouw kwam ook maar in de buurt van deze tijd. Het is de derde Europese titel op rij voor de 32-jarige Zwitserse, die wel nog altijd wacht op haar eerste wereldtitel op dit onderdeel.

Anna Henderson uit Groot-Brittannië veroverde het zilver met een achterstand van 43 seconden op Reusser. De Oostenrijkse Christina Schweinberger was één tel trager dan Henderson en moest zich tevredenstellen met brons. De Belgische troef Lotte Kopecky werd vijfde.

De Nederlandse vrouwen bleken in eigen land niet in staat tot grootse daden. Riejanne Markus eindigde als zevende, op één minuut van de ontketende Reusser. Shirin van Anrooij gaf bijna twee minuten toe en werd negentiende.

Voor het eerst in de achtjarige geschiedenis van het EK tijdrijden was Ellen van Dijk niet op het podium terug te vinden. Na viermaal goud (2016, 2017, 2018 en 2019) en driemaal zilver (2020, 2021 en 2022) ontbrak de hardrijdster uit Harmelen in deze editie vanwege een zwangerschap. Demi Vollering was er ook niet bij. Zij richt zich op de wegwedstrijd.

Later op de dag komen de mannen in actie voor hun race tegen de klok. Namens Nederland gaan Daan Hoole en Sjoerd Bax van start. De vrouwen rijden zaterdag hun wegwedstrijd. Zondag zijn de mannen aan de beurt.