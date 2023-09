Superieur Jumbo-Visma verdiende in Vuelta bijna vier keer meer dan nummer 2

Jumbo-Visma heeft dankzij de sterke prestaties in de Vuelta a España 364.985 euro verdiend. Daarmee heeft de Nederlandse wielerploeg van winnaar Sepp Kuss bijna vier keer zoveel prijzengeld ontvangen als nummer twee Soudal Quick-Step.

Kuss' ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic werden tweede en derde in het algemeen klassement. Daarnaast boekte het trio in totaal vijf ritzeges in de Ronde van Spanje.

"Het is een geweldige prestatie om drie grote wielerrondes in een jaar te winnen", zei teambaas Richard Plugge tegen Eurosport. "Dat was in januari wel ons plan, om daarvoor te gaan. Dit is historisch, het is niet eerder voorgekomen. We zijn al begonnen met evalueren en kijken wat we volgend jaar beter kunnen doen."