Sepp Kuss vol ongeloof na eindzege in Vuelta: 'Dit verandert mijn leven'

Sepp Kuss kan zelf nog niet helemaal beseffen dat hij de Vuelta a España heeft gewonnen. De Jumbo-Visma-renner stelde zondag de eindzege veilig in de Spaanse wielerronde.

"Dit is ongelooflijk. Ik ben nu vooral blij dat het klaar is", vertelde Kuss na de slotrit. "Ik blijf mezelf. Het verandert mijn leven wel, maar ik kijk hierop terug met veel mooie herinneringen. Het moet nog even indalen. Dat heeft wel wat tijd nodig."

De 29-jarige Kuss moest in de laatste etappe naar Madrid nog wel aan de bak. Toen het tempo in de rit werd opgevoerd, vormde zich een kopgroep van zes renners. Tot dat gezelschap behoorden onder anderen Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Kaden Groves.

De vluchters hielden het lang vol en in de finale was het afwachten of ze nog gegrepen zouden worden. Toen dat in de slotkilometer leek te gaan gebeuren, ging Evenepoel de sprint van ver aan. De Belg werd vervolgens nog gepasseerd door Kaden Groves, die zijn derde ritzege in deze Vuelta boekte.

"Ik had al het gevoel dat het snel zou gaan, want ze zaten al vroeg in de rit klaar om aan te vallen", zei Kuss. "Ik heb daardoor veel afgezien, nog meer dan op de Angliru. Maar het is mooi om het zo af te sluiten."

'Vanavond gaan we eerst een groot feest vieren'

Kuss hield in het algemeen klassement zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard (tweede) en Primoz Roglic (derde) achter zich. Jumbo-Visma is de eerste ploeg in de geschiedenis die alle drie de grote rondes wint in een kalenderjaar. Roglic schreef in mei de Giro d'Italia op zijn naam, terwijl Vingegaard in juli voor het tweede jaar op rij de Tour de France won.

Ook zorgde Jumbo-Visma voor de eerste 'clean sweep' sinds 1966. Toen bezette de Spaanse ploeg Kas-Kaskol het volledige eindpodium van een grote ronde. In de Vuelta van 1966 eindigden de Spaanse ploeggenoten Francisco Gabica, Eusebio Vélez en Carlos Echeverría respectievelijk als eerste, tweede en derde.