Sepp Kuss stelt eindzege in Vuelta veilig en voltooit trilogie Jumbo-Visma

Sepp Kuss heeft zondag de eindzege in de Vuelta a España veiliggesteld. De Amerikaan voltooide daarmee een indrukwekkende trilogie van Jumbo-Visma. De slotrit werd gewonnen door Kaden Groves, die Remco Evenepoel voorbleef.

De 29-jarige Kuss was zaterdag al zo goed als zeker van de eindzege in de Vuelta, want de slotrit naar Madrid levert normaal gesproken geen grote verschillen meer op in het algemeen klassement.

Dat gebeurde dan ook niet, waardoor Kuss voor het eerst in zijn carrière een grote wielerronde won. De Jumbo-Visma-renner hield zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard (tweede) en Primoz Roglic (derde) achter zich in het klassement.

Jumbo-Visma is de eerste ploeg in de geschiedenis die alle drie de grote rondes wint in een kalenderjaar. Roglic schreef in mei de Giro d'Italia op zijn naam, terwijl Vingegaard in juli voor het tweede jaar op rij de Tour de France won.

Ook zorgde Jumbo-Visma voor de eerste 'clean sweep' sinds 1966. Toen bezette de Spaanse ploeg Kas-Kaskol het volledige eindpodium van een grote ronde. In de Vuelta van 1966 eindigden de Spaanse ploeggenoten Francisco Gabica, Eusebio Vélez en Carlos Echeverría respectievelijk als eerste, tweede en derde.

Evenepoel in laatste meters geklopt door Groves

In de slotrit over 101,5 kilometer van Hipódromo de la Zarzuela naar Madrid werden zoals gebruikelijk eerst de foto's met alle winnaars genomen en deed het peloton het bijzonder rustig aan.

Toen het tempo er eenmaal in kwam, vormde zich een kopgroep van zes renners: Evenepoel, Groves, Filippo Ganna, Rui Costa, Nico Denz en Lennard Kämna. Het sextet nam een kleine voorsprong en reed lange tijd vooruit.

In de finale was het afwachten of de vluchters het zouden redden. Toen ze in de slotkilometer naar elkaar begonnen te kijken, leek het aanstormende peloton ze te gaan inrekenen.