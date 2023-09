De manier waarop het succes van Sepp Kuss in de Vuelta a España tot stand kwam, zorgde voor vraagtekens in de wielerwereld. Maar uiteindelijk gunt iedereen de 29-jarige Jumbo-Visma-renner zijn eerste eindzege in een grote ronde. Oók zijn ploeggenoten.

Het is een fraai beeld, zaterdag aan het einde van de middag in Guadarrama. Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic - de drie renners van Jumbo-Visma die deze Vuelta op elke mogelijke manier hebben gedomineerd - komen in de voorlaatste etappe arm in arm over de finish.

"Dat was erg speciaal", zegt Kuss. "Het is zo cool dat ik ontspannen met Jonas en Primoz naar de streep kon rijden vandaag."

Vingegaard won de laatste twee edities van de Tour de France, terwijl Roglic drie keer de Vuelta en één keer de Giro d'Italia op zijn erelijst heeft staan. Zij begonnen drie weken geleden in Barcelona dan ook als de kopmannen van Jumbo-Visma.

Maar na een bijzondere koers is het toch echt Kuss die zondagavond na de ceremoniële slotrit in Madrid gekroond zal worden als de winnaar van de Ronde van Spanje. De Amerikaan die jaren geleden samen met de ploegleiding concludeerde dat hij niet de karaktereigenschappen had om kopman te zijn. De meesterknecht die net zoveel geniet van de zege van een ploegmaat als van eigen succes.

"Voor deze Vuelta heb ik er geen seconde over nagedacht dat ik kopman zou kunnen worden", zegt Kuss. "Dat is wel gebeurd tijdens de koers en dat heeft heel veel veranderd voor mij. In het begin twijfelde ik over mezelf en mijn rol. Maar elke dag begon ik meer en meer te geloven dat ik het verdiende om in deze leiderstrui te rijden. En dat ik het verdiende om de steun van de ploeg te krijgen."

De gezamenlijke finish van Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Primoz Roglic. Foto: Getty Images

Vingegaard en Roglic vallen positie Kuss aan

Toch was het in de pittige slotweek van 78e editie van de Vuelta lang niet altijd duidelijk of Kuss inderdaad de volledige steun van zijn team(genoten) had. Vooral de zeventiende etappe van afgelopen woensdag zorgde voor verbazing in en rond het peloton.

Op de loodzware slotklim, de beruchte Altu de L'Angliru, reden Roglic en Vingegaard met z'n tweeën weg bij Kuss. Daardoor ontstond de in het wielrennen zeer ongebruikelijke situatie dat de positie van de klassementsleider werd aangevallen door twee ploegmaats.

Met wat geluk, en hulp van concurrent Mikel Landa, behield Kuss de eerste plek in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op nummer twee Vingegaard slonk wel naar slechts acht seconden.

"Het was een vreemd gevoel toen Sepp ons niet meer kon volgen", zei ritwinnaar Roglic na de Angliru-etappe. "Om heel eerlijk te zijn: ik wilde niet per se doorrijden. Je lost toch je ploeggenoot in de rode trui. En Sepp is de eerste renner die ik de eindzege gun. Maar we hadden de vrijheid gekregen om ervoor te gaan. Zolang het goed was voor de ploeg."

Die afspraak had de ploegleiding van Jumbo-Visma afgelopen maandag op de laatste rustdag gemaakt in een meeting met Kuss, Roglic en Vingegaard. De renners mochten in de koers uitvechten wie de sterkste was. Kuss kon daarmee leven, zei hij dinsdag na de zestiende etappe: "Ik wil de eindzege niet cadeau krijgen."

Flink wat kritiek op 'shitshow' bij Jumbo-Visma

De ongebruikelijke tactiek op de Angliru zorgde voor flink wat kritiek op Jumbo-Visma, dat al jaren het motto "samen winnen" gebruikt. Voormalig US Postal-ploegleider Johan Bruyneel sprak in de podcast THEMOVE van een "shitshow". "Als ze willen dat Kuss wint, is het echt niet ingewikkeld. Wacht gewoon op hem."

Bij Jumbo-Visma was het ook duidelijk dat er nieuwe afspraken gemaakt moesten worden. In een bijeenkomst op woensdagavond besloot het Nederlandse team Kuss echt te gaan beschermen. Dat was direct te zien in de achttiende rit. Vingegaard en Roglic offerden zich in de bergetappe naar La Cruz de Linares op voor de rodetruidrager, waardoor de eindzege van de Amerikaan opeens zo goed als zeker was.

"Er was de afgelopen dagen veel negativiteit rondom onze ploeg", erkende Kuss na de rit. "Dat was niet makkelijk om te lezen, omdat wij wisten dat we met z'n allen iets hadden afgesproken op de rustdag. Maar die afspraak zorgde ook voor lastige situaties. Situaties die moeilijk te begrijpen waren als je naar de tv zat te kijken."

"Maar je moet wel bedenken dat we van tevoren nooit verwacht hadden dat we als ploeg de drie sterkste renners van deze Vuelta zouden hebben. Dat heeft alles gecompliceerd gemaakt. Er is geen handleiding voor dit scenario, omdat het niet eerder is voorgekomen. Maar na onze meeting op woensdagavond zagen we allemaal het grotere plaatje."

Wil Kuss in de toekomst kopman zijn?

Kuss is zelf de eerste om toe te geven dat hij niet het karakter heeft om met luide stem te bepalen wat er moet gebeuren. Hij is bescheiden, loyaal en sociaal. Dat maakte hem de ideale knecht. En een zeer populaire renner bij fans én ploeggenoten.

"Ik probeer altijd alles van alle mogelijke kanten te bekijken", zegt Kuss. "Soms breng ik mezelf daarmee in een lastige positie. Ik realiseer me inmiddels heel goed dat je in de topsport ook een killermentaliteit nodig hebt."

Hij was deze Vuelta voldoende een killer om precies op tijd de bescherming van zijn ploeg op te eisen. Maar de kans is aanzienlijk dat hij vanaf volgend seizoen 'gewoon' weer knecht zal zijn.

"Ik heb me de afgelopen weken meer dan ooit gerealiseerd hoe lastig het is om iets te winnen. En om echt iets te wíllen winnen", zegt de aanstaande winnaar van de Ronde van Spanje. "Ik moet er eens goed over nadenken wat die realisatie betekent voor mijn toekomst."

Slotetappe Vuelta De laatste etappe van de Vuelta is 101,5 kilometer lang en begint zondag om 17.15 uur. De finish wordt verwacht rond 20.00 uur. De rit is vergelijkbaar met de traditionele slotrit van de Tour op de Champs-Élysées in Parijs. De renners rijden aan het einde van etappe negen vlakke rondjes van 5,8 kilometer in het centrum van Madrid.