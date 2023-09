Ongekende dominantie Jumbo-Visma in Vuelta: eerste 'clean sweep' sinds 1966

Een 'clean sweep' van het eindpodium in de Vuelta a España én een 'clean sweep' van alle grote rondes dit seizoen; de dominantie van Jumbo-Visma is zelden vertoond in het wielrennen. NU.nl zet de bijzondere cijfers op een rij.

De wielerploeg Kas-Kaskol was al bijna vergeten. Totdat de naam van de Spaanse formatie, die in 1988 werd opgedoekt, de afgelopen week opeens heel vaak langskwam in artikelen en video's.

Kas-Kaskol is namelijk het enige team dat het na de Tweede Wereldoorlog voor elkaar kreeg om het volledige eindpodium van een grote ronde te bezetten. In de Vuelta van 1966 eindigden de Spaanse ploeggenoten Francisco Gabica, Eusebio Vélez en Carlos Echeverría respectievelijk als eerste, tweede en derde.

Dat trio krijgt zondag in Madrid gezelschap van Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Als de drie toprenners van Jumbo-Visma de rondjes in de Spaanse hoofdstad in de slotrit van de Vuelta overleven - en dat moet geen probleem zijn - dan zorgen zij voor de eerste 'clean sweep' in een grote ronde in 57 jaar.

De 29-jarige Kuss gaat na 20 van de 21 etappes aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van 17 seconden op Vingegaard, terwijl Roglic derde staat op 1.08 minuten.

De eerste renner van een andere ploeg volgt op gepaste afstand. De Spanjaard Juan Ayuso (UAE Team Emirates) geeft na drie weken koers bijna vier minuten toe op Kuss. Door het grote verschil met de concurrentie zat Jumbo-Visma in de bijzondere situatie dat het haast kon kiezen wie er mocht winnen. De keuze viel uiteindelijk op Kuss, al jaren een zeer gewaardeerde knecht bij de zwart-gele ploeg.

Alle grote rondes zijn voor Jumbo-Visma

De 78e editie van de Ronde van Spanje bevestigt nog maar eens dat Jumbo-Visma momenteel bijna niet te kloppen is in het (grote) rondewerk. De Nederlandse formatie won eerder dit jaar al de Giro d'Italia (Roglic) en de Tour de France (Vingegaard).

Het is nog niet eerder voorgekomen in het mannenwielrennen dat één ploeg alle drie de grote rondes in één jaar op zijn naam schrijft. Het is extra bijzonder dat die drie eindwinnaars zondagavond in Madrid naast elkaar op het podium zullen staan.

"Het is een geweldige prestatie om drie grote wielerrondes in een jaar te winnen", zei teambaas Richard Plugge zaterdag tegen Eurosport. "Het was in januari ons plan om daarvoor te gaan. Maar dan stap voor stap. Dit is historisch, het is niet eerder voorgekomen."

Sepp Kuss had nooit gedacht dat hij een grote ronde zou winnen. Foto: AFP

Kuss is eerste Amerikaanse winnaar sinds 2013

Kuss zal zondag voor de zevende eindzege van Jumbo-Visma in een grote ronde zorgen. De reeks begon met de winst van Roglic in de Vuelta van 2019. Sindsdien leverde Jumbo-Visma in meer dan de helft van de grote rondes de winnaar (zie kader).

De in Durango (Colorado) geboren Kuss wordt de eerste Amerikaanse winnaar van een grote ronde sinds de Vuelta-zege van Chris Horner in 2013. Dat succes was toen ook erg verrassend. Horner was namelijk 41 toen hij de rode leiderstrui naar Madrid bracht.

De Verenigde Staten komen door Kuss in totaal op zes eindzeges in grote rondes. Greg LeMond won drie keer de Tour (1986, 1989 en 1990) en Andrew Hampsten was in 1988 de beste in de Giro. Lance Armstrong had zeven Tour-zeges op zijn erelijst staan, maar die is hij allemaal kwijt door dopinggebruik.

De laatste etappe van de Vuelta is 101,5 kilometer lang en begint zondag om 17.15 uur. De finish wordt verwacht rond 20.00 uur. De rit is vergelijkbaar met de traditionele slotrit van de Tour op de Champs-Élysées in Parijs. De renners rijden aan het einde van etappe negen vlakke rondjes van 5,8 kilometer in het centrum van Madrid.