Kuss heeft ondanks Vuelta-eindzege geen ambities als kopman: 'Nooit meer'

Sepp Kuss is vrijwel zeker van de eindzege in de Vuelta a España. Na de finish van de voorlaatste etappe zaterdag liet hij duidelijk blijken in de toekomst geen ambities te hebben als kopman.

"Nee, nee, nooit meer", zei Kuss lachend tegen zijn vrouw over het kopmanschap. De 29-jarige Amerikaan hielp Jonas Vingegaard en Primoz Roglic als luxeknecht naar meerdere eindzeges, maar greep deze Vuelta zelf verrassend het rood.

En zo waren de rollen in de voorlaatste etappe omgedraaid. "Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.) deden op de laatste klim veel werk voor me. Dat is iets wat ik me nooit had voorgesteld", zei Kuss na afloop van de rit.

De renner van Jumbo-Visma hoeft zondag alleen nog maar te finishen in Madrid om zich te verzekeren van zijn eerste eindzege in een grote ronde. "Ik ben heel erg opgelucht, we zijn er bijna."

Sepp Kuss met zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Foto: Getty Images

'We hadden het perfect onder controle'

De twintigste etappe telde tien klimmetjes en dus moest Jumbo-Visma scherp blijven om het klassement te beschermen. Kuss' ploeggenoot Wilco Kelderman reed de hele dag in de kopgroep, terwijl Robert Gesink en Dylan van Baarle het peloton urenlang aanvoerden.

"Ze hebben 90 procent van de etappe op kop gereden. Het was een lange en zware dag. Ze hebben geweldig werk geleverd."

In de laatste kilometer daalde het besef in bij Kuss en kwam hij samen met Roglic en Vingegaard juichend over de streep. "Dat was een superspeciaal moment. Om zo te kunnen relaxen in de laatste kilometer van een bergetappe is heel cool. Het moet nog inzinken."

De Vuelta eindigt zondag met een feestelijke, vlakke rit naar Madrid. Als Kuss, Vingegaard en Roglic alle drie op de fiets blijven zitten, mogen ze samen naar het eindpodium.

🚴🇪🇸 | Wat een moment voor Sepp Kuss! Hier rijdt het gehele podium van deze Vuelta. Jumbo-Visma domineert. 🐝🐝🐝 #LaVuelta23. 🚵🚵🚵



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/J6ZKiCVgdG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 16, 2023