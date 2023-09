Van der Poel boekt in België eerste overwinning als wereldkampioen

Mathieu van der Poel heeft zaterdag in de eendagswedstrijd Super 8 Classic de eerste zege als wereldkampioen geboekt. De kopman van Alpecin-Deceuninck won de sprint van een groep van zes renners.

Van der Poel was na 203,6 kilometer van Brakel naar Haacht de sterkste in de sprint. De 28-jarige Nederlander klopte onder anderen de Fransman Anthony Turgis en de Belg Florian Vermeersch.

Voor Van der Poel is het de eerste overwinning in de regenboogtrui, die hij in augustus veroverde bij de WK in Glasgow. Hij werd afgelopen week nog vierde in de GP van Wallonië.