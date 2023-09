Poels verrast zichzelf met etappezege in Vuelta: 'Ik ben net een fles wijn'

Wout Poels is verheugd over zijn etappezege zaterdag in de Vuelta a España. De Nederlander van Bahrain Victorious verraste zichzelf door in de sprint onder anderen drievoudig ritwinnaar Remco Evenepoel te kloppen.

"Ik ben net een fles wijn: hoe ouder, hoe beter", grapte de 35-jarige Poels na afloop. "Dit is geweldig. Het was een heel lastige etappe, dus het is geweldig om na zo'n etappe jongens als Evenepoel te kloppen. Ik ben erg blij."

Poels hield zich lange tijd koest in de grote kopgroep, maar in de laatste beklimming zette hij aan. De Nederlander kreeg vier andere renners met zich mee. Evenepoel werd van de uitgedunde kopgroep gezien als favoriet voor de ritzege, maar Poels verraste de Belg met een lange sprint.

"Ik wist dat er op 350 meter van de streep een bocht zat. Daar wilde ik als eerste induiken", zei Poels. "Ik ben vrij snel in de sprint, dat weet ik van mezelf. Met jongens als Evenepoel, Marc Soler en Geraint Thomas in de kopgroep wist ik dat ik met een plan moest komen. En gelukkig pakte het goed uit."

Foto: NU.nl

Poels volgt Arensman op

De Limburger zag ook overeenkomsten met zijn overwinning in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2016. "Net als toen viel ik aan op de kasseien en net als in Luik ging ik de sprint aan in de laatste bocht. Toen de anderen even aarzelden, probeerde ik ze met snelheid te verrassen en ben ik voluit naar de finish gegaan."

Poels is de eerste Nederlandse ritwinnaar in de Ronde van Spanje sinds Thymen Arensman. Laatstgenoemde renner schreef vorig jaar de vijftiende etappe op zijn naam. Poels won twee maanden geleden nog de vijftiende etappe in de Tour de France.

De Vuelta eindigt zondag met een vlakke rit naar Madrid. Als Sepp Kuss op zijn fiets blijft zitten, schrijft de Amerikaan van Jumbo-Visma de eindzege op zijn naam. Ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic zullen het podium completeren.