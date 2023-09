Poels wint verrassend voorlaatste Vuelta-rit, Jumbo-Visma bijna zeker van trilogie

Wout Poels heeft zaterdag de voorlaatste etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Nederlander klopte in de sprint van de kopgroep onder anderen Remco Evenepoel. Jumbo-Visma is met rodetruidrager Sepp Kuss zo goed als zeker van de eindzege.

Poels was na een koers van 207 kilometer van Manzanares El Real naar Guadarrama de sterkste uit de vluchtersgroep. De 35-jarige Nederlander van Bahrain Victorious ging de sprint vroeg aan en verraste daarmee onder anderen Evenepoel, die al drie ritzeges had geboekt deze Vuelta.

Het betekende de eerste Nederlandse dagzege in deze Ronde van Spanje. Thymen Arensman was vorig jaar de laatste etappewinnaar uit Nederland met zijn winst in de koninginnenrit. De laatste dagzege van Poels was twee maanden geleden in de Tour de France. Toen schreef hij op de Mont Blanc de vijftiende etappe op zijn naam.

Jumbo-Visma is al de gehele Vuelta oppermachtig en had ook zaterdag weinig van de concurrentie te duchten. Ploeggenoten Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic kwamen gezamenlijk over de streep en behielden hun positie in de top van het klassement.

De Nederlandse wielerformatie is daarmee de eerste ploeg in de geschiedenis die alle drie de grote rondes wint in een kalenderjaar. Roglic schreef in mei de Giro d'Italia op zijn naam, terwijl Vingegaard in juli voor het tweede jaar op rij de Tour de France won.

Foto: NU.nl

Grote kopgroep krijgt de ruimte

Evenepoel aasde zaterdag op zijn vierde etappezege en zocht al snel de aanval. Tientallen andere renners kwamen ook in de kopgroep terecht, onder wie Poels en Wilco Kelderman van Jumbo-Visma.

Het peloton gunde de vluchters de dagzege en reed in een relatief rustig tempo richting de finish. Op het laatste klimmetje probeerde de concurrentie Jumbo-Visma nog pijn te doen, maar de Nederlandse ploeg hield simpel stand.

Op de laatste beklimming, de Alto San Lorenzo de El Escorial, viel Poels aan en kreeg de Belg Lennert Van Eetvelt mee. Marc Soler, Pelayo Sánchez en Evenepoel sloten later aan. De Belg leek de favoriet voor de ritoverwinning, maar Poels klopte de eindwinnaar van vorig jaar met een machtige sprint. Sánchez werd derde.

De Vuelta eindigt zondag met een etappe naar Madrid, maar de verwachting is dat er dan geen veranderingen in het klassement zullen plaatsvinden. Als er geen gekke dingen gebeuren, staat Kuss op het podium met Vingegaard (17 seconden achterstand) en Roglic (1.08 minuten).