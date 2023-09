Marijn van den Berg komt tekort voor ritwinst in Vuelta, zege gaat naar Dainese

Marijn van den Berg (op de foto in de roze outfit) heeft vrijdag naast de overwinning gegrepen in de negentiende etappe van de Vuelta a España. De Nederlandse sprinter moest de zege aan Alberto Dainese laten. In de finale was Kaden Groves, een van de grote favorieten, betrokken bij een valpartij.

Vier renners sprongen al vroeg in de vlakke etappe over 177,1 kilometer weg bij het peloton. Michal Schlegel, Paul Lapeira, Mathis Le Berre en Clément Davy reden lang op kop, maar werden op 20 kilometer voor de finish toch ingerekend.

Nadat Samuele Battistella nog tevergeefs demarreerde (hij werd na een paar kilometer ingerekend), eindigde de etappe zoals verwacht met een massasprint. Dainese was daarin nipt de sterkste. Voor de Italiaan was dat zijn tweede dagzege, nadat hij met DSM ook de openingstijdrit won.

Van den Berg sprintte naar de derde plek, net achter Filippo Ganna. Groves, die al twee ritten won, kon niet meestrijden om de winst nadat er vlak voor de finish een flinke valpartij plaatsvond. De Australiër was een van de renners die tegen de vlakte gingen.

Kuss nog altijd op poleposition voor eindzege

De klassementsmannen hoefden na enkele pittige dagen niet tot het uiterste te gaan. Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss blijft met nog twee etappes te gaan op poleposition om de Vuelta te winnen. Teamgenoten Jonas Vingegaard (zeventien seconden) en Primoz Roglic (1.08 minuten) bezetten de tweede en derde plek.

Donderdag werd duidelijk dat Vingegaard en Roglic hebben afgesproken om Kuss te helpen de Vuelta te winnen. De eindzege lijkt de Amerikaan daarom al niet meer te kunnen ontgaan, aangezien de voorsprong op nummer vier Juan Ayuso ruim vier minuten is.